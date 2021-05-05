Динамо – Маріуполь: де дивитися матч УПЛ

У середу, 5 травня, Динамо та Маріуполь зіграють у матчі 25 туру УПЛ. В Україні цю зустріч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Динамо – Маріуполь: де дивитися

У прямій трансляції поєдинок покаже телеканал "2+2". Початок – о 14:00.

До слова Чи врятується Маріуполь від вильоту з УПЛ: прогноз букмекерів на матч проти Динамо

Окрім того, онлайн-трансляція матчу Динамо – Маріуполь буде доступна і в ютуб-каналі FootballHub.

Динамо – Маріуполь онлайн-трансляція

Перед матчем

Здавалося, що Динамо, ставши чемпіоном, дограватиме чемпіонат резервним складом. Однак у попередньому турі кияни каменя на камені не залишили від Ворскли.

Тепер же "біло-синім" доведеться зіграти з досить принциповим суперником. Маріуполь – клуб, який сильно "наближений" до Шахтаря. В останні роки "азовці" неодноразово псували нерви столичним футболістам.

Якщо Динамо позбавлене турнірної мотивації, то Маріуполь у зоні ризику. Азовський клуб на 4 очки випереджає останню команду й має математичні шанси покинути УПЛ. Перемога над Динамо гарантує Маріуполю збереження прописки в УПЛ.