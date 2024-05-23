Тріумф Аталанти в Лізі Європи може нашкодити Динамо в Лізі чемпіонів: деталі формату єврокубків

Аталанта несподівано стала переможцем Ліги Європи, завдавши Баєру першої поразки в сезоні. Успіх італійців може негативно вплинути на перспективи Динамо, але допомогти Кривбасу.

У середу, 22 травня, в Дубліні відбувся фінал Ліги Європи 2023-2024. Переможцем турніру стала італійська Аталанта, яка у вирішальному матчі розгромила німецький Баєр (3:0), пише 24 Канал.

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Розклади проти Динамо

Поразка "фармацевтів" може негативно вплинути на перспективи Динамо у Лізі чемпіонів наступного сезону. Кияни представлять Україну у кваліфікації турніру, де мусять стартувати з другого раунду.

Тобто для потрапляння в основну сітку ЛЧ підопічним Шовковського необхідно здолати трьох опонентів. Якщо переможцем Ліги Європи ставала б команда, яка пройшла в Лігу чемпіонів напряму через чемпіонат, це викликало би деякі зміни в кваліфікації.

В разі перемоги Баєра пряму путівку в основну сітку отримала би Бенфіка Анатолія Трубіна. Натомість Зальцбург та Славія стартували би з третього кваліфікаційного раунду, а не другого.

Відповідно Динамо опинилося б серед сіяних команд у другому раунді відбору. Це призвело б до того, що потенційними суперниками киян на старті кваліфікації були б Партизан (Сербія) та Лугано (Швейцарія).

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Шанси ще є

Втім перемога Аталанти поки руйнує ці плани, адже бергамаски посідають лише п'яте місце в чемпіонаті Італії. Клуб точно зіграє в Лізі чемпіонів, але це не пряма путівка в турнір.

Тому щоб вище зазначені розклади відбулись, Динамо необхідно, щоб Аталанта фінішувала в Серії А у топ-четвірці. Якщо бергамаскам це не вдасться, то потенційними суперниками киян на старті кваліфікації будуть Зальцбург (Австрія), Славія (Чехія) та Фенербахче (Туреччина).

Аталанта має всі шанси опинитися у топ-4. За тур до фінішу сезону бергамаски відстають від Болоньї та Ювентуса на два бали і при цьому мають матч в запасі. Тобто дві перемоги в заключних іграх гарантують "богині" місце у топ-четвірці.

Аталанта допоможе Італії?

Але такий розклад буде не на користь самої Італії. Річ у тім, що якщо Аталанта залишиться п'ятою, то замість Бенфіки пряму путівку в Лігу чемпіонів отримає Рома. Тобто бергамаски втратою очок в останніх турах можуть подарувати Серії А шосте місце в ЛЧ.

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Варто відзначити, що Динамо важливо пройти бодай першого суперника в Лізі чемпіонів. В такому випадку кияни гарантують собі потрапляння як мінімум в основну сітку Ліги Європи.

Вигода для Кривбасу

Проте якщо перемога Аталанти в ЛЄ може зіграти проти Динамо, то для Кривбасу це стало доброю новиною. Команда Юрія Вернидуба виграла бронзові нагороди в УПЛ і має стартувати в Лізі Європи з третього кваліфікаційного раунду.

Тобто для виходу в основну стадію ЛЄ треба проходити двох опонентів. Втім за умови виконання трьох умов криворіжці можуть стартувати одразу зі стадії плей-оф кваліфікації (один суперник до основної сітки Ліги Європи). Для цього Кривбасу необхідні:

перемога Аталанти в Лізі Європи

непотрапляння Аталанти у топ-4 в Серії А

перемога Боруссії Дортмунд над Реалом в Лізі чемпіонів

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Перша умова вже виконана. Якщо дві інші також будуть реалізовані, то відбудеться зсув команд по сітці в ЛЄ і Кривбас зможе пройти третій кваліфікаційний раунд автоматично. А це вже гарантує криворіжцям як мінімум основну сітку Ліги конференцій.