З Піхальонком та Ярмоленком: стартовий склад Динамо на матч Ліги Європи проти Лаціо
Підопічні Олександра Шовковського матчем проти італійського Лаціо стартують в оновленому турнірі Ліги Європи. Номінально домашній поєдинок відбудеться в німецькому Гамбурзі.
У середу, 25 вересня, срібний призер чемпіонату України зіграє проти сьомої команди Серії А минулого сезону. Матч 1-го туру Ліги Європи Динамо – Лаціо розпочнеться о 22:00 за київським часом.
До теми Онлайн-трансляція матчу Динамо – Лаціо в Лізі Європи 2024-2025
Вибір Шовковського на матч проти Лаціо
Перед поєдинком у Гамбурзі тренерський штаб киян зіткнувся з кадровими проблемами. Через травми в клубному лазареті опинилися Денис Попов, Володимир Шепелєв, Микола Михайленко, Назар Волошин та Матвій Пономаренко. Тож Олександр Шовковський змушений був обирати стартову одинадцятку з наявних ресурсів.
У центр захисту наставник "біло-синіх" поставив Себальйоса та Михавка, а у півзахист Піхальонка. А от Буяльський та Герреро розпочнуть матч з лави запасних.
Склад Динамо: Бущан – Тимчик, Себальйос, Михавко, Дубінчак – Бражко, Піхальонок, Шапаренко, Ярмоленко, Кабаєв – Ванат
Хто зіграє проти Лаціо / фото ФК Динамо
Нагадаємо, що основний турнір Ліги Європи відбудеться у новому форматі. Усі 36 учасників будуть в одній таблиці та зіграють проти восьми різних суперників.
Київське Динамо на етапі ліги зустрінеться з Лаціо, Ромою, Ференцварошем, Реал Сосьєдадом, Вікторією Пльзень, Хоффенхаймом та РФШ. "Біло-синім" потрібно завершити турнір не нижче 24 місця.