Не підбирав слів: екстренер збірної України знищив лідера Динамо після провалу Лізі Європи

Колишній наставник Динамо Йожеф Сабо емоційно прокоментував поразку "біло-синіх" від Лаціо. Тренер особливо звернув увагу на Миколу Шапаренка.

Київське Динамо провально стартувало в Лізі Європи 2024-2025. Команда Олександра Шовковського виявилась безсилою проти римського Лаціо.

До теми Провал у Гамбурзі: Динамо розгромно програло Лаціо на старті Ліги Європи

Сабо розніс Шапаренка

"Орли" здобули перемогу з рахунком 3:0, забивши всі голи у першому таймі. Результат зустрічі прокоментував колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо.

Спеціаліст не стримував себе в емоціях після ганебного виступу киян. Особливо від Сабо дісталось лідеру "біло-синіх" Миколі Шапаренку, до якого приписували інтерес з боку європейських клубів.

Давно відома футбольна істина: покажіть мені вашу середню лінію і я скажу, яка у вас команда. Немає у нас нормальних півзахисників. Шапаренко бігає, з нього вже зліпили незрозуміло кого. Це і журналісти зробили з нього зірку, до небес возвеличили. А що ми бачимо? Ну, обмальовані обидві руки. Хай ще татуювання собі на шиї чи лобі зробить. Понаписували, що за нього там мільйони дадуть. Ніх*я за нього не дадуть. Ну а про захист... Цій пацанві треба знову йди до школи, а не у Лізі Європи грати! Три м’ячі Лаціо нам забило через дірку в центрі захисту,

– заявив Сабо.

Нагадаємо, що контракт Миколи із Динамо завершується наприкінці поточного сезону. Хавбек виступає за киян з 2015 року та награв вже 19 матчів. На його рахунку 25 голів та 29 асистів.

Читайте також Несподіванок не було, – Шапаренко прокоментував невдалий старт Динамо у Лізі Європи

За цей час Миколі вдалось виграти чемпіонат України, а також два Кубки та три Суперкубки. Крім того, Шапаренко вже награв 36 матчів за збірну України, оформивши два голи.