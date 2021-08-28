Лідер чемпіонату України Динамо перед паузою на матчі національних збірних прийме Колос у 6 турі УПЛ. Команди зустрінуться 28 серпня у Києві.

Поєдинок між Динамо та Колосом відбудеться на НСК "Олімпійський". Гра розпочнеться о 19:30.

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У прямому ефірі поєдинок Динамо – Колос покаже телеканал "2+2". Трансляція зі стадіону розпочнеться о 19:25.

Також матч між Динамо та Колосом можна дивитися онлайн у ютубі. Поєдинок буде доступний на ютуб-каналі Динамо. Трансляція розпочнеться о 19:25.

Також онлайн-трансляцію поєдинку проведе ютуб-канал FootballHub. Трансляція розпочнеться о 18:30.

Динамо – Колос: онлайн-трансляція матчу УПЛ