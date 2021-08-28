Динамо – Колос: онлайн-трансляція матчу УПЛ
28 серпня 2021 , 19:16Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Лідер чемпіонату України Динамо перед паузою на матчі національних збірних прийме Колос у 6 турі УПЛ. Команди зустрінуться 28 серпня у Києві.
Поєдинок між Динамо та Колосом відбудеться на НСК "Олімпійський". Гра розпочнеться о 19:30.
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У прямому ефірі поєдинок Динамо – Колос покаже телеканал "2+2". Трансляція зі стадіону розпочнеться о 19:25.
Також матч між Динамо та Колосом можна дивитися онлайн у ютубі. Поєдинок буде доступний на ютуб-каналі Динамо. Трансляція розпочнеться о 19:25.
Також онлайн-трансляцію поєдинку проведе ютуб-канал FootballHub. Трансляція розпочнеться о 18:30.
Динамо – Колос: онлайн-трансляція матчу УПЛ
- Динамо – лідер УПЛ після 5 турів. Підопічні Мірчі Луческу виграли 4 поєдинки і тільки одного разу зіграли внічию з Інгульцем.
- Водночас Колос двічі зіграв внічию та одно разу програв. Ще один матч ковалівці виграли. Поєдинок Колоса з Минаєм перенесли.