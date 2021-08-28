Поединок между Динамо и Колосом состоится на НСК "Олимпийский". Игра начнется в 19:30.

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В прямом эфире поединок Динамо – Колос покажет телеканал "2 + 2". Трансляция со стадиона начнется в 19:25.

Также матч между Динамо и Колосом можно смотреть онлайн на ютубе. Поединок будет доступен на ютуб-канале Динамо. Трансляция начнется в 19:25.

Также онлайн-трансляцию поединка проведет ютуб-канал FootballHub. Трансляция начнется в 18:30.

Динамо – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ