Поединок между Динамо и Колосом состоится на НСК "Олимпийский". Игра начнется в 19:30.
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В прямом эфире поединок Динамо – Колос покажет телеканал "2 + 2". Трансляция со стадиона начнется в 19:25.
Также матч между Динамо и Колосом можно смотреть онлайн на ютубе. Поединок будет доступен на ютуб-канале Динамо. Трансляция начнется в 19:25.
Также онлайн-трансляцию поединка проведет ютуб-канал FootballHub. Трансляция начнется в 18:30.
Динамо – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ
- Динамо – лидер УПЛ после 5 туров. Подопечные Мирчи Луческу выиграли 4 поединка и только однажды сыграли вничью с Ингульцем.
- В то же время Колос дважды сыграл вничью и один раз проиграл. Еще один матч ковалевцы выиграли. Поединок Колоса с Минаем перенесли.