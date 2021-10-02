Динамо – Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ

2 жовтня 2021 , 21:49
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Джерело:

24 канал

Українські гранди Динамо та Шахтар після виступів у Лізі чемпіонів зустрінуться 3 жовтня у рамках 10 туру УПЛ. Де можна переглянути українське класичне протистояння – далі в матеріалі.

Динамо – Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ

Динамо прийме Шахтар на фактично вже домашньому для "гірників" НСК "Олімпійський" у Києві. Гра розпочнеться о 19:30.

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Центральний матч 10 туру УПЛ покаже телеканал "2+2. Трансляція з НСК "Олімпійський" розпочнеться о 19:25.

Окрім того, поєдинок транслюватимуть онлайн офіційний ютуб-канал Динамо та канал Football Hub у ютуб.

Трансляція на Football Hub розпочнеться о 19:05. Натомість на клубному каналі Динамо початок трансляції матчу запланований о 19:30.

  • Після 9 турів – Динамо лідер чемпіонату України. Кияни виграли 8 поєдинків та поділили очки з Інгульцем.
  • Шахтар програє киянам 3 очки. "Гірники" мають у пасиві поразку Олександрії та нічию з Минаєм.
  • Нещодавно Шахтар розгромив Динамо у матчі за Суперкубок України.
Автор: Михайло Гема