Динамо – Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ
Динамо прийме Шахтар на фактично вже домашньому для "гірників" НСК "Олімпійський" у Києві. Гра розпочнеться о 19:30.
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Центральний матч 10 туру УПЛ покаже телеканал "2+2. Трансляція з НСК "Олімпійський" розпочнеться о 19:25.
Окрім того, поєдинок транслюватимуть онлайн офіційний ютуб-канал Динамо та канал Football Hub у ютуб.
Трансляція на Football Hub розпочнеться о 19:05. Натомість на клубному каналі Динамо початок трансляції матчу запланований о 19:30.
- Після 9 турів – Динамо лідер чемпіонату України. Кияни виграли 8 поєдинків та поділили очки з Інгульцем.
- Шахтар програє киянам 3 очки. "Гірники" мають у пасиві поразку Олександрії та нічию з Минаєм.
- Нещодавно Шахтар розгромив Динамо у матчі за Суперкубок України.