Кияни мінімально перемагають Верес у першому матчі в новому сезоні УПЛ

Динамо Київ починає новий сезон УПЛ з матчу 2-го туру проти рівненського Вереса. Колектив Олександра Шовковського перемагає з мінімальним рахунком та здобуває перші три очки.

Верес – Динамо 1:2

Голи: Шарай, 62 – Шапаренко, 16, Буяльский, 44.

Верес приймав гостей зі столиці у рамках 2-го туру нового сезону УПЛ. Кияни пропустили перший тур через те, що було дозволено переносити матчі клубів, які відправили гравців на Олімпіаду-2024 в Парижі, пише 24 канал.

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На початку матчу кияни одразу почали активно пресингувати суперника та більше володіти м'ячем. На 15-й хвилині матчу Микола Шапаренко фантастичним ударом поцілив у дальній верхній кут воріт.

Перший тайм повністю відбувався під контролем команди Шовковського та вже під кінець першого тайму півзахисник киян Андрій Буяльский подвоїв перевагу. У другому таймі гра повністю йшла за планом Динамо, але через прикру помилку голкіпера столичної команди гравець Вереса Владислав Шарай забив єдиний гол рівненців у матчі.

Відео голів:

Гол Шапаренка на 15-й хвилині

Гол Буяльского на 44-ій хвилині

Гол Владислава Шарая на 62-й хвилині

Наступний поєдинок Динамо зіграє у Лізі чемпіонів проти Рейнджерс у Глазго – 13 серпня, о 19:45 за київським часом. Рівненський Верес в третьому турі буде приймати вдома Кривбас, який поступився Вікторії Пльзень у першому матчі кваліфікації Ліги Європи.