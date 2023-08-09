Причиною для такої поведінки зі сторони УЄФА стали трагічні події, які відбулися в Греції напередодні. 8 серпня в Афінах був запланований матч кваліфікації Ліги чемпіонів між АЕКом та загребським Динамо. Попри те, що УЄФА заборонив гостьовим вболівальникам відвідувати цей матч, приблизно від 150 до 180 хорватських ультрас приїхали в Грецію. На вулицях Афін відбулося декілька сутичок з місцевими фанатами. Не обійшлося без постраждалих. А один з грецьких фанів отримав важке ножове поранення, після чого терміново був доставлений до лікарні, але там помер від отриманих ран.

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Після цього УЄФА скасувала проведення матчу між АЕК та загребським Динамо в Афінах 8 серпня. А всі інші матчі в Греції підпали під пильну увагу зі сторони футбольних чиновників. Серед них і матч київського Динамо проти Аріса, який відбудеться в Салоніках 10 серпня.

За даними грецьких ЗМІ, в УЄФА теж вважають проведення цього матчу "з підвищеним ризиком". Тож вирішили відправити туди двох спостерігачів.

Не виключено, що це може бути пов'язано з тим, що київське Динамо планує гостьовий сектор на цьому матчі. Відтак в УЄФА побоюються нових сутичок між вболівальниками, в тому числі й на стадіоні.

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Матч між Арісом та Динамо в Салоніках розпочнеться о 21:15 за київським часом. Матч-відповідь команди проведуть 17 серпня в Бухаресті. Якщо Динамо за сумою двох матчів зуміє пройти Аріс, то у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій зіграє проти переможця пари Бешикташ (Туреччина) – Нефтчі (Азербайджан). У випадку поразки, єврокубковий сезон для Динамо буде закінчено.