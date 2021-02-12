Як Динамо стартує у другому колі УПЛ: прогноз на матч з Олімпіком

Київське Динамо після зимової перерви у чемпіонаті України перший матч зіграє 13 лютого проти Олімпіка. Команди зустрінуться у Києві у рамках 14 туру УПЛ.

Після першої половини сезону Динамо є лідером чемпіонату України. Кияни набрали 30 очок та випереджають Шахтар на один бал.

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Досить потужний сезон проводить Олімпік, який зіграв 12 матчів в УПЛ та набрав 17 очок. Клуб з Донецька прагне потрапити в зону єврокубків, від якої донеччан відділяють всього три очки.

Динамо – Олімпік: прогноз Favbet на матч УПЛ

У першому колі Динамо впевнено перемогло Олімпік з рахунком 4:1 і залишається фаворитом перед новим поєдинком. Перемогу киян оцінюють коефіцієнтом 1,32.

Олімпік всього один раз за свою історію перемагав Динамо. Історична звитяга донеччан датована 2017 роком. Підопічні Ігоря Климовського не проти повторити своє досягнення, хоча це зробити буде складно. Коефіцієнт на їх звитягу в матчі з Динамо – 9,60.

Наразі не відомо, в якій формі перебувають команди. Входити у сезон після зимової перерви завжди складно, тому в матчі Динамо з Олімпіком слід чекати в'язкого футболу. За таких умов реальна нічия. Коефіцієнт на такий підсумок гри – 5,20.

Слід звернути увагу, що матч відбувається за складних погодних умов. Зокрема, у Києві очікується 15 градусів морозу. Відтак, не слід очікувати зливи голів та можна зробити ставку на тотал менше 2. Коефіцієнт на такий підсумок гри – 2,89.

Поєдинок Динамо – Олімпік відбудеться 13 лютого. Початок о 17:00.