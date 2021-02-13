Динамо – Олімпік: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Київське Динамо у першому офіційному матчі у 2021 році прийме Олімпік. Поєдинок киян та донеччан відбудеться 13 лютого у рамках 14 туру УПЛ.

Поєдинок між Динамо та Олімпіком відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок поєдинку о 17:00.

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Переглянути матч Динамо – Олімпік можна онлайн на ютуб-каналі київського Динамо. Однак тут трансляція відбуватиметься з відставанням у 4 хвилини.

Також онлайн-трансляція гри буде доступна на ютуб-каналі Football Hub. Трансляція розпочнеться о 16:00.

Динамо – Олімпік: онлайн-трансляція