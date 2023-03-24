"Після перемоги побудують бомбосховище": Динамо неочікувано відкрило "Пункт незламності"

Столичний колектив вирішив відзначитися доброю справою, та от незрозуміло чи потрібною. Вчинок київського клуба підняв на сміх українів.

Динамо неочікувано для всіх відкрило брендований "Пункт незламності". Відповідний намет з'явився біля стадіону імені Валерія Лобановського.

Варте уваги Називають "новим Циганковим": колишній клуб Маліновського "полює" за вихованцем Динамо

Трішки прогадали

Не дивлячичь на стабільну ситуацію з енергопостачанням та цілком весняну погоду, керівництво футбольного клубу Динамо Київ вирішило піти на такий благодійний крок. У брендовому "Пункті незламності" доступні світло, супутниковий інтернет, вода та напої. На динамівських пуфах люди також можуть подивитися телевізор, у тому числі й матчі колектива, який відповідний намет організував. Також у "Пункті незламності" надаватиметься психологічна та культурна допомога українцям.

Та от громадян України така ініціатива зі сторони столичного колектива відверто посмішила. Українці кепкують з керівництва "біло-синіх", аргументуючи це тим, що відповідний намет уже нікому не знадобиться, а динамівці просто загубилися у часі.

Реакція українців: