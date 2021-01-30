Київське Динамо у суботу, 30 січня, проведе перший матч на навчально-тренувальному зборі у Туреччині. Суперником киян стане болгарський Лудогорець.

Джерело: 24 канал

Поєдинок Динамо – Лудогорець розпочнеться о 16:15 за київським часом.

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Матч Динамо з Лудогорцем можна переглянути у прямій трансляції на каналі Динамо у YouTube. Окрім того, поєдинок можна переглянути, не покидаючи Спорт 24.

Динамо – Лудогорець: онлайн-трансляція матчу

Загалом у Туреччині Динамо проведе п'ять контрольних поєдинків.

Календар матчів Динамо у Туреччині