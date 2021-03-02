Динамо – Колос: де дивитися онлайн матч Кубка України

У середу, 3 березня, в 1/4 фіналу кубка України зіграють Динамо та Колос. Переглянути цей матч можна буде як по телебаченню, так і онлайн

Матч між Динамо та Колосом відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". На гру допустили вболівальників (квитки коштують від 50 гривень, а купити їх можна лише онлайн на сайтах Karabas або esport.in.ua).

До теми Які шанси в Колоса зупинити Динамо: прогноз на матч 1/4 фіналу Кубка України

У прямій трансляції поєдинок покаже телеканал "2+2". Початок – о 17:00.

Окрім того, онлайн-трансляція матчу Динамо – Колос буде доступна і в ютуб на каналі самого Динамо.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Колос