У вівторок, 8 грудня, Динамо на власному полі прийматиме Ференцварош у вирішальному матчі Ліги чемпіонів. В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Правами на трансляцію матчів Ліги чемпіонів в Україні володіє група каналів "Футбол 1/2/3", пише 24 канал. Матч можна буде подивитися на каналі "Футбол 1". Початок матчу Динамо – Ференцварош о 22:00.

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Дивитися легально онлайн матч Динамо – Ференцварош можна на відеосервісі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Абонемент на перегляд матчів каналів "Футбол 1/2/3" обійдеться в 109 гривень на місяць. Ці ж канали, а також додатково Setanta Sport обійдеться в 139 гривень на місяць.

Компанія також пропонує підписку xtra sport oll inclusive, куди входять не лише спортивні канали. Однак вона обійдеться у 189 гривень на місяць.

Матч онлайн можуть переглянути й власники договорів з інтернет-провайдером "Воля". У них є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи в їх додатку "Воля TV" за 29 гривень на 30 днів. За доступ до більшої кількості спортивних каналів абонплата становить 59 гривень на 30 днів.

З цього сезону матчі єврокубків транслюється і на сервісі Megogo. Але для цього слід мати підписку "Оптимальна" або "Максимальна". Перша обійдеться в 97 гривень на місяць.