Динамо Київ – Динамо Тбілісі: онлайн-трансляція матчу

Київське Динамо продовжує підготовку до другої половини сезону-2020/2021. На зборі в Туреччині "біло-сині" 1-го лютого проведуть вже другий контрольний матч.
Джерело: 24 канал
Суперником Динамо стане грузинський клуб Динамо (Тбілісі). Початок товариського матчу о 16:15 за київським часом.
До слова Динамо поступилося Лудогорцю на першому зборі команди в Туреччині: відео
Переглянути матч у прямій трансляції можна на каналі "Динамо" у YouTube. Також матч можна переглянути, не покидаючи сайт Спорт 24.