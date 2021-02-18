Динамо – Брюгге: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Ліги Європи

Київське Динамо у четвер, 18 лютого, стартує у Лізі Європи. Український клуб розпочне боротьбу з 1/16 фіналу, в якій зустрінеться з бельгійським Брюгге. Текстову онлайн-трансляцію матчу проведе Спорт 24.

УЄФА переніс початок матчу Динамо – Брюгге на 17:00 через несприятливу погоду у Києві. Матч відбудеться на НСК "Олімпійський".

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Цього тижня МОЗ офіційно дозволив вболівальникам відвідувати матчі. Відтак, Динамо запросило фанатів на гру, почавши реалізацію квитків безпосередньо у день матчу.

Для Динамо та Брюгге це буде третя зустріч. Команди, які у цьому сезоні вилетіли з Ліги чемпіонів, зустрічалися у 2019 році. Тоді у кваліфікації Ліги чемпіонів Брюгге пройшов Динамо із загальним рахунком 4:3.

Обидві команди визначилися зі стартовими складами.

Стартові склади

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Забарний, Миколенко – Сидорчук (к), Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Бєсєдін

Запасні: Нещерет, Бойко, Сирота, Сідклей, Караваєв, Андрієвський, Шепелєв, Лєднєв, Дуелунд, Супряга, Жерсон, Ванат

Брюгге: Міньйоле – Мата, Коссуну, Мехеле, Рікка – Вормер (к), Дірар, Баланта – Де Кателаре, Дост, Окереке

Запасні: Хорват, Фофана, Баджі, ван дер Бремпт, Де Кейпер, Фуакаля, Енгельс, ван дер Кейбус, Сервейс

Текстова онлайн-трансляція 1/16 фіналу Ліги Європи