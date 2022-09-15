Динамо – АЕК: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Київське Динамо сьогодні, 15 вересня, проведе другий матч в групі Ліги Європи. Суперником буде кіпрський АЕК. Онлайн-трансляція матчу Динамо – АЕК буде доступна на сайті 24 каналу.

Для Динамо це буде перший матч проти клубів з Кіпру. Хоча цей матч відбудеться не в Україні, і ні на Кіпрі. Через війну, гру доведеться зіграти у Польщі. Містом для базування Динамо обрало Краків, і гра відбудеться на стадіоні "Краковії" імені Юзефа Пілсудського.

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В Динамо вирішили не вказувати, хто з гравців відправився до Польщі на цей матч. Точно відомо, що не зіграють травмовані Георгій Бущан, Денис Попов та Микола Шапаренко. Хоча головний тренер Динамо Мірча Лучску заявив, що травму в матчі проти Фенербахче отримав і Володимир Шепелєв. Хоча він після цього і вийшов на наступний матч проти Львова.

Матч Динамо – АЕК розпочнеться о 22:00. В цій новині буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Аудіотрансляція матчу Динамо – АЕК