Динамо хоче за Бущана 15 мільйонів євро: французькі клуби налякані

Французькі клуби цікавились воротарем київського Динамо Георгієм Бущаном. Кияни поставили високий цінник на футболіста.

Динамо хоче заробити на трансфері

Український голкіпер потрапив у шорт-лист Ніцци та Марселю. Однак київське Динамо не буде так просто відпускати основного воротаря.

До теми Не Шапаренком єдиним: клуби Франції "полюють" на голкіпера Динамо

Київський клуб повісив на гравця цінник у 15 мільйонів євро. Така сума відразу злякала французькі команди, які відмовились боротись за футболіста збірної України.

Цікаво, що спеціалізований портал Transfermarkt оцінює трансфер футболіста лише у 5 мільйонів євро. Ця сума втричі менша, ніж та, яку поставили кияни. Зараз голкіпер поїхав зі збірної України на Євро-2020. Якщо стражу воріт вдасться добре себе проявити, то його вартість може зрости ще у декілька разів. Швидше за все саме динамівський воротар буде основним голкіпером "синьо-жовтих" на чемпіонаті Європи.

Чому Динамо повісило такий цінник? У команди залишились лише два голкіпери – Георгій Бущан та Денис Бойко. Талановитий воротар Руслан Нещерет заліковує травму, тому зможе приєднатись до команди лише у середині літніх зборів. Якщо клуби продав би 27-річного футболіста, то у команді залишився б лише Бойко. Мати лише одного досвідченого голкіпера для чемпіонів УПЛ занадто ризиковано.