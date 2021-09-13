Динамо хоче, щоб Шевченко змінив Луческу: екстренер збірної України має інші плани, – ЗМІ

Андрій Шевченко після того, як покинув збірну України, поки залишається без роботи. У послугах фахівця була зацікавлена збірна Узбекистану, а тепер з'явилися чутки, що Шевченко може очолити київське Динамо.

Болотніков: У Шевченка є варіанти за кордоном

Журналіст "Футбольного формату" Олег Ящук та його колега Андрій Маліновський повідомили з посиланням на друзів та свої джерела, що Шевченко очолить Динамо.

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Інформацію журналістів прокоментував Сергій Болотніков з "ТаТоТаке". Він зазначив, що Динамо дійсно розглядає варіант, щоб Шевченко замінив Луческу.

За його інформацією, Луческу може покинути Динамо через здоров'я. Водночас Болотніков заявив, що Шевченка буцімто не цікавить робота в Динамо й тренер має варіанти з продовженням кар'єри за кордоном.

Динамо розглядає варіант з тим, щоб замінити Луческу на Шевченка через стан здоров'я першого. Влітку наступного року або навіть цієї зими. Я можу підтвердити, що такі варіанти розглядаються, але трохи спростувати в тому плані, що у Шевченка є варіанти за кордоном, тому варіант з Динамо для нього зараз не є пріоритетним,

– сказав Болотніков.

Шевченко покинув збірну України

Андрій Шевченко несподівано 1 серпня оголосив про завершення контракту з УАФ. Фахівець покинув команду зі скандалом.

Шевченко заявив, що хотів залишитися у збірній, проте йому ніхто не пропонував продовжити контракт. В УАФ заявили, що це Шевченко не виходив на зв'язок.

Збірна України – перший тренерський досвід Шевченка. Тренер очолював збірну України протягом 5 років.

На чолі збірної України Шевченко провів 52 матчі (25 перемог, 13 нічиїх та 14 поразок). Тренер вивів команду на Євро-2020, де збірна дійшла до чвертьфіналу.

Що сталося з Луческу

Наприкінці літа наставник Динамо Мірча Луческу переніс застуду. Протягом декількох матчів Луческу не був на тренерській лаві киян, а спостерігав за грою Динамо з VIP-ложі НСК "Олімпійського" та стадіону "Динамо".

У Луческу була виявлена невеличка кіста в корені волосся, яка стала причиною підняття температури. Луческу успішно провели операцію.

Румунський тренер несподівано очолив Динамо влітку 2020 року і в першому сезоні завоював три трофеї. Також з Луческу Динамо вдалося вийти у груповий етап Ліги чемпіонів.

Угода між Динамо та Луческу чинна до 30 червня 2023 року.