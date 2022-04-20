Динамо грає з румунським клубом ЧФР Клуж: трансляція матчу

У рамках серії благодійних матчів у Європі 20 квітня київське Динамо грає з румунським клубом ЧФР Клуж. Початок поєдинку о 21:30.

ЧФР Клуж – Динамо

Мета поєдинку – інформування про жахливі наслідки війни, розв'язаної Росією на території України, а також залучення допомоги світової спільноти.

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Усі кошти, отримані від реалізації квитків, будуть спрямовані на допомогу українцям, які постраждали від війни з російським агресором.

Серія благодійних матчів київського Динамо відбувається під гаслом "Матч за мир! Зупинимо війну!"

ЧФР Клуж – Динамо: трансляція матчу

Для киян це третій поєдинок у рамках турне Європою.