Динамо готує трансфер найкращого українського бомбардира, – ЗМІ

Найкращий бомбардир УПЛ сезону 2020/21, форвард Ворскли Владислав Кулач найближчим часом підпише контракт з Динамо.
Кулач перейде в Динамо на правах вільного агента: його контракт з Ворсклою закінчується в кінці сезону. 28-річний гравець став найкращим бомбардиром нинішнього сезону УПЛ з 15 голами в 20 матчах.
До слова Тренер Ворскли хоче, щоб Шевченко викликав у збірну України найкращого форварда УПЛ
Також атаку Динамо посилить Фран Соль, який проводить нинішній сезон в оренді в іспанському Тенеріфе. Оренда закінчується в кінці сезону, після чого 29-річний іспанець повернеться до київського клубу.
Що відомо про Кулача
- Кулач є вихованцем академії Олімпіка-УОР і донецького Шахтаря. Виступав за третю команду "гірників", віддавався в оренду в Іллічівець, запорізький Металург, дніпродзержинську Сталь, турецький Ескішехірспор, Зорю, Ворсклу, Олександрію і угорський Гонвед.
- У січні 2020 року Кулач підписав повноцінний контракт з Ворсклою, і з тих пір зіграв за команду 34 матчі.