Час рухатись далі: Динамо готує трансфер гравця збірної України

20-річний захисник київського Динамо Ілля Забарний уже цієї зими може змінити клубну прописку. Столичний клуб наважився відпустити перспективного футболіста.

Динамо Київ може знову повернутись до гучних трансферів "на вихід". Останнім таким був перехід Віталія Миколенка у ліверпульський Евертон.

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Влітку Іллю Забарного активно сватали у лондонський Тотенхем, але трансфер зірвався. Така невдача стала болючим ударом для клубу та самого гравця.

Демонстрація розчарування Забарного – його нестабільні виступи за Динамо. Хоча, це також можна пов'язувати й зі загальними невдалими виступами "біло-синіх" (які займають третю позицію в УПЛ та не змогли гарантувати собі єврокубкову весну, оскільки зайняли останнє місце у групі ЛЄ) та віком гравця, якому тільки 20 років. Хто конкретно претендує на захисника Динамо – поки що невідомо.

Контракт Забарного із Динамо чинний до 2026 року. Гравець провів за "біло-синіх" 26 матчів у поточному сезоні, а Трансфермаркт оцінює перспективного футболіста у 15 мільйонів євро.