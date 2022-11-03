Динамо продовжує ганьбитися: Фенербахче забив гол у роздягальню – відео
Кияни вже завершили виступи у Лізі Європи, але, схоже, навіть грюкнути дверима на прощання у "біло-синіх" не вийде. Команда Мірчі Луческу пропустила двічі від Фенербахче вже у першому таймі.
Динамо грає свій останній поєдинок у Лізі Європи 2022/2023. Кияни у Кракові "приймають" Фенербахче у матчі, який вже не грає турнірної ролі для "біло-синіх", пише 24 канал.
Слідкуйте з нами Динамо – Фенербахче: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Підопічні Луческу провалили перший тайм. Спочатку після помилки Бущана відзначився Гюлер, а перед самою перервою Фенербахче подвоїв рахунок.
Одним із героїв епізоду знову став Гюлер. На другій компенсованій хвилині Арда точно подав м'яч на голову Арау, який виграв єдиноборство у Ваната та пробив у дальній кут воріт Буащана.
Відео голу Арау:
Нагадаємо, що Динамо вже втратило шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи чи Ліги конференцій. Український клуб набрав лише один бал у 5-ти іграх і вже гарантовано залишиться на четвертому місці.
Фенербахче ж бореться за перше місце із Ренном. Команди мають рівну кількість балів і паритет у очних зустрічах (2:2 і 3:3). Турки ж попереду завдяки кращій всього на один м'яч різниці голів.
Турнірна таблиця перед 6 туром:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Фенербахче
|3
|2
|0
|11:7
|11
|2
|Ренн
|3
|2
|0
|10:7
|11
|3
|АЕК
|1
|1
|3
|6:9
|4
|4
|Динамо
|0
|1
|4
|5:9
|1