Повернення Бущана та два форварди: Луческу визначився зі стартом на останній матч Динамо в ЛЄ

Київська команда має намір грюкнути дверима після провального євросезону. Для цього коуч киян обрав атакувальний склад на битву із Фенербахче.

У четвер Динамо проведе останню зустріч у груповому раунді Ліги Європи 2022-2023. Кияни у Кракові "приймуть" Фенербахче у матчі, який вже не грає турнірної ролі для "біло-синіх".

Слідкуйте з нами Динамо – Фенербахче: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Мірча Луческу визначився зі стартовим складом на поєдинок ЛЄ. До основи повертається Георгій Бущан після травми. Також румунський спеціаліст вирішив зіграти у два форварди, зі старту вийдуть Бєсєдін та Ванат.

: Бущан – Тимчик, Забарний, Попов, Вівчаренко – Сидорчук, Шепелєв, Буяльський – Циганков, Бєсєдін, Ванат.: Нещерет, Ігнатенко, Кендзьора, Сирота, Кравченко, Караваєв, Андрієвський, Гармаш, Кабаєв, Перріс, Діалло.

Нагадаємо, що Динамо вже втратило шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи чи Ліги конференцій. Український клуб набрав лише один бал у 5-ти іграх і вже гарантовано залишиться на четвертому місці.

Фенербахче ж бореться за перше місце із Ренном. Команди мають рівну кількість балів і паритет у очних зустрічах (2:2 і 3:3). Турки ж попереду завдяки кращій всього на один м'яч різниці голів.

Турнірна таблиця перед 6 туром: