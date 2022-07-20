Динамо – Фенербахче: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське Динамо першим з українських футбольних клубів зіграє офіційний матч. 20 липня кияни проведуть матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче. Онлайн-трансляція матчу - на сайті 24 каналу.

Динамо шлях до групового етапу Ліги чемпіонів змушене розпочинати з кваліфікації. І першим суперником у другому кваліфікаційному раунді став турецький Фенербахче. Це один з найважчих суперників, який міг випасти на цій стадії змагань.

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Під час жеребкування Динамо випало перший матч провести на домашньому полі. Але через війну, яку розпочала росія, зіграти в Києві немає змоги. Тож номінально домашній матч Динамо проведе в польському місті Лодзь.

Гра Динамо – Фенербахче розпочнеться о 21:00. В Україні її транслюватиме Setanta. Трансляція на офіційному сайті буде безкоштовна після реєстрації.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію для тих, хто не має змоги слідкувати за матчем. Тут будуть найголовніші події з матчу.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Фенербахче

Динамо зіграє у домашній формі біло-блакитного розфарбування, воротар киян – у сірому. Польові гравці Фенербахче проведуть зустріч у традиційній смугастій формі жовтого та темно-синього кольорів, голкіпер стамбульського клубу – у зеленому.

У кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо двічі зустрічалося з турецькими представниками та обидва рази пройшло далі. Було це обидва рази на стадії 3-го кваліфікаційного раунду – у сезоні 2004/2005 з Трабзонспором та 2006/2007 з Фенербахче. Загалом із семи двоматчевих зустрічей на виліт Динамо проходило далі у шести протистояннях.

Загальна статистика зустрічей також на боці Динамо. Кияни здобули 12 перемог за 5 нічиїх і лише 3 поразок у 20 матчах з турецькими клубами.

Стартовий склад Динамо: Бущан, Дубінчак, Попов, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Циганков, Буяльський, Бєсєдін

Запасні: Бойко, Нещерет, Бурда, Кравченко, Тимчик, Сирота, Караваєв, Вівчаренко, Андрієвський, Антюх, Гармаш, Ванат

Стартовий склад Фенербахче: Алтай Баїндир, Ферді Кадиоглу, О. Солої, Сердар Азіз, Осаї-Самюел, Ірфан Джан, Кахведжи Юксек, Вілліан Арао, Кінг, Е. Валенсія, Россі

Запасні: Осман Ертугрул Четин, Лінкольн, Сердар Дурсун, Брума, Мухаммед Гюмюшкайя, Арда Гюлер, Зайц, Мігел Крешпу, Тіссеран, Новак, Бурак Кападжак, Емре Мор.

20:55. Команди виходять на поле. До початку матчу – 5 хвилин.

20:56. Гімн України виконує співачка М'ята.

1'. Матч розпочався. Фенербахче розвів м'яч з центру поля.

2'. Груба гра проти Вербіча. Гравець на полі. Але може продовжити гру. Без попередження для суперника.

5'. Фенербахче заробляє штрафний. Сфолив Циганков. Подача з штрафний ні до чого не призвела.

7'. Перша потужна атака Динамо. Вербіч проривався флангом. Втримав м'яч. Після цього пробивав Дубінчак, але влучив в суперника. Циганков намагався фінтами увійти в штрафний, але суперники не дали цього зробити.

9'. Ще один штрафний удар для суперника. Але цього разу футболісти киян головою вибити м'яч зі штрафного майданчика.

11'. Перший кутовий у матчі для Фенербахче. Після "пожежі" в штрафному – ще один кутовий для турецької команди.

14'. БУЩАН!!! Воротар врятував після потужного удару Валенсії головою.

18'. Атака Динамо ударом не закінчилася. Вербіч знову проривався лівим флангом. Віддав пас на Циганкова. І хотів отримати зворотній пас на хід у штрафний, але впав. Арбітр фол не зафіксував.

22'. Циганков заробив штрафний. Але після навісу у штрафний Попов не зумів як слід пробити. Удар від воріт.

24'. Дубінчак прорвався лівим флангом. І прострелив у штрафний. Бєсєдін намагався дотягнутися до м'яча, але не вистачило лічених сантиметрів.

27'. Швидка атака в пас від Динамо – Вербіч пробивав в дотик після прострілу Кендзьори, але в площину воріт не влучив.

31'. Нападник Джошуа Кінг отримав жовту картку. Він грубо зіграв проти Бущана у штрафному.

33'. Ще один чудовий сейв від Бущана після потужного удару.

36'. Після прострілу з флангу Кахведжі пробивав низом. Частково удар заблокував Попов, частково – гравець "канарок" Кінг. Після цього Бущан забрав м'яч до рук.

38'. Забарний у небезпечному підкаті вибив м'яч з-під ніг суперника в штрафному майданчику.

44'. Динамо заробляє перший кутовий в цьому матчі. Після подачі Сидорчук підхопив м'яч і потужно пробив злету – далеко від воріт.

45'. Арбітр додав дві хвилини.

45+2'. Кінець першого тайму.

46'. Марсель Тіссеран виходить на заміну замість Азіза Сердара. В Динамо без замін після перерви.

46'. Другий тайм розпочався.

48'. Россі на лівому фланзі обіграв суперників, але під час удару в штрафному майданчику в нього м'яч "злетів" з ноги.

51'. Шапаренко заробив штрафний. Ісмаїл збив його.

52'. Попов відірвався від опікуна в штрафному майданчику при подачі зі стандарту. Але м'яч пролетів повз ворота після удару захисника.

55'. Який момент змарнували динамівці! Запресингували суперника на його половині поля, відібрали м'яч. Циганков скинув під удар Сидорчуку. Але в капітана Динамо з ударом не вийшло – навіть не в площину воріт.

58'. Гарне закидання у штрафний майданчик на Циганкова. Він скидав на Буяльського – суперники м'яч вибили зі штрафного.

58'. Сидорчук отримав жовту картку.

63'. Шапаренко пробивав, але знову мимо воріт. Перед тим Вербіч намагався прорватися через трьох суперників у штрафному, але був заблокований.

64'. Подвійна заміна в Фенербахче. Ірфан Джан Кахведжі та Джошуа Кінг залишили поле. Замість них вийшли Брума та Лінкольн.

68'. Буяльський сфолив в атаці. Не зумів як слід обробити м'яч.

69'. Вербіч прострілював у штрафний. Салай в останній момент зумів вибити м'яч. В іншому випадку Бєсєдін в дотик би відправляв його у ворота.

70'. Ще один небезпечний момент у Бєсєдіна. Але і йому забракло влучності.

72'. Ще одна подвійна заміна в Фенербахче. Дієго Россі та Еннер Валенсія покинули поле. Замість них вийшли Арда Гюлер та Сердар Дурсун.

73'. Бєсєдін отримав жовту картку.

77'. Перша заміна в Динамо. Замість Буяльського виходить Гармаш.

80'. ​Бущан кулаком вибив м'яч після удару Бруми.

83'. Попов не може продовжити гру через ушкодження. Замість нього виходить Сирота. Також на поле виходить Ванат – замість Вербіча.

85'. Бєсєдін мало не обікрав голкіпера, який загрався у власному штрафному.

86'. Ванат міг створити гольовий момент. Але задалеко відпустив м'яч у штрафному.

87'. Дурсун отримав жовту картку.

88'. Замість Циганкова на поле вийшов Караваєв.

90'. Арбітр додав 5 хвилин.

90'. Гармаш отримав жовту картку.

90+5'. Фінальний свисток. Кінець матчу з рахунком 0:0