Динамо прилетіло у Лодзь, де зіграє з Фенербахче у Лізі чемпіонів

Київське Динамо вже прибуло у польське місто Лодзь, яке буде тимчасовим прихистком "біло-синіх" на домашні матчі Ліги чемпіонів. На жаль, через війну динамівці не можуть грати на НСК "Олімпійський".

Готові розпочати свій шлях у єврокубках

15 липня Динамо провело погану репетицію перед матчем Ліги чемпіонів проти Фенербахче. Кияни у товариському поєдинку програли бельгійському Антверпену 2:1.

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Після чого підопічні Мірчі Луческу взяли курс із Брюсселя до Лодзя, де 20 липня зіграє домашній матч проти турків у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

У польоті кияни були 2,5 години. Цікаво, що польське місто Лодзь є не чужим для динамівців. Лідери команди нещодавно грали у цьому місті за збірну України у Лізі націй.

Перед стартом у єврокубках Динамо провело вісім товариських поєдинків, у яких динамівці святкували три перемоги, розписали одну мирову та зазнали трьох поразок.

Якраз в останніх двох матчах команда Луческу поступилась Ліон та Антверпену.

Перший поєдинок Динамо – Фенербахче відбудеться 20 липня о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться 27 липня.