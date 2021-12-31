Динамо епічним відео за 120 секунд підбило підсумки 2021 року

В останній день 2021-го київське Динамо пропонує згадати насичений подіями та перемогами столичного клубу рік, що минає. І знадобиться для цього всього 2 хвилини.

Досягнення Динамо у 2021 році

"Біло-сині" згадали всі пам'ятні події 2021 року у житті Динамо, починаючи із зимової передсезонки. Основна команда першого сезону під керівництвом Мірчі Луческу оформила золотий дубль, а Динамо U-21 стало останнім чемпіоном своєї вікової групи після скасування турніру.

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Найбільш драматичним вийшло кубкове протистояння з Колосом (0:0, 4:3 за пенальті) на стадії 1/4 фіналу. Доля матчу наважилася у серії пенальті, де головним героєм став голкіпер Динамо Денис Бойко.

Під кінець року приводом для гордості став виступ молодіжки Динамо у Юнацькій Лізі УЄФА на тлі непереконливої ​​гри першої команди в Лізі чемпіонів, згадавши також про втрату легендарного фаната Парамона, який пішов із життя на початку грудня.

Підсумки 2021 року для Динамо: дивіться відео