Несподіване повернення: Динамо дозаявило форварда, який пропустив більше року

Український нападник Владислав Супряга все ніяк не може оговтатися після неприємної травми. Проте в клубі продовжують розраховувати на талановитого футболіста.

Київське Динамо внесло в заявку нападника Владислава Супрягу, який пропустив початок сезону. Відповідні зміни відбулися на офіційному сайті УПЛ.

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Ще один шанс для Супряги

За цей час команда Луческу с тріском вилетіла з Ліги конференцій і тепер зосередиться на внутрішніх турнірах. Допомогти в цьому "біло-синім" повинен Владислав Супряга.

Зазначимо, що понад рік Владислав не грав в офіційних матчах. Востаннє в офіційних матчах Супряга з'являвся 6 лютого 2022 року, ще коли грав в оренді за Сампдорію. Це був сезон 2021/23. З того часу нападник лише провів кілька спарингів за Динамо під час тренувальних зборів.

Безгольова серія Влада триває ще довше. За "біло-синіх" нападник забивав свій останній м'яч 19 вересня 2020 року у ворота Львова.

Дуже складно прогнозувати, скільки знадобиться часу, щоб повернути форму. Адже півторарічний простій може сильно вплинути на ігрові кондиції будь-якого футболіста.

Неприємна травма Супряги