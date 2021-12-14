Динамо дізналось суперника у стикових матчах Юнацької ліги УЄФА
14 грудня 2021 , 14:02Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У вівторок, 14 грудня, у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Кияни поїду у гості до Іспанії.
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Юнацька команда Динамо залишилась єдиним представником від України у єврокубках. Кияни дізнались ім'я свого суперника у стикових матчах.
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Усі результати жеребкування
- Емполі – Боруссія Дортмунд
- Генк – Челсі
- Алкмаар – Вільярреал
- Жиліна – Інтер
- Хайдук – Атлетіко
- Мітьюлланд – Брюгге
- Депортіво – Динамо
- Рейнджерс – Севілья
Переможці зустрічей вийдуть в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, де приєднають до восьми клубів, які вийшли напряму через перші місця у своїх групах Шляху Ліги чемпіонів.
Як Динамо завершило груповий раунд
- Динамівці потрапили в одну з найскладніших груп етапу. Команда Костюка зіграла проти Бенфіки, Барселони та Баварії. Мало людей вірили у прохід далі, але кияни зруйнували усі прогнози. Динамо завершило раунд на другому місці у групі, поступившись лише португальській Бенфіці. Відставання від "орлів" склало лише два очки.
- Київський клуб за шість турів заробив 13 пунктів (чотири перемоги, одна мирова та одна поразка). Різниця голів склала 14:3.