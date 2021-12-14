Динамо дізналось суперника у стикових матчах Юнацької ліги УЄФА

14 грудня 2021 , 14:02
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

У вівторок, 14 грудня, у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Кияни поїду у гості до Іспанії.

Вояж у сонячну Іспанію

Юнацька команда Динамо залишилась єдиним представником від України у єврокубках. Кияни дізнались ім'я свого суперника у стикових матчах.

Варто дізнатись ПСЖ – Реал, Інтер – Ліверпуль: результати нового жеребкування Ліги чемпіонів

Жереб звів підопічних Ігоря Костюка з іспанським Депортіво.

Усі результати жеребкування

  • Емполі – Боруссія Дортмунд
  • Генк – Челсі
  • Алкмаар – Вільярреал
  • Жиліна – Інтер
  • Хайдук – Атлетіко
  • Мітьюлланд – Брюгге
  • Депортіво – Динамо
  • Рейнджерс – Севілья
До уваги. Стикові протистояння складатимуться з одного матчу. "Біло-сині" проведуть поєдинок в Іспанії. Зустрічі відбудуться 8/9 лютого 2022 року.

Переможці зустрічей вийдуть в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, де приєднають до восьми клубів, які вийшли напряму через перші місця у своїх групах Шляху Ліги чемпіонів.

Як Динамо завершило груповий раунд

  • Динамівці потрапили в одну з найскладніших груп етапу. Команда Костюка зіграла проти Бенфіки, Барселони та Баварії. Мало людей вірили у прохід далі, але кияни зруйнували усі прогнози. Динамо завершило раунд на другому місці у групі, поступившись лише португальській Бенфіці. Відставання від "орлів" склало лише два очки.
  • Київський клуб за шість турів заробив 13 пунктів (чотири перемоги, одна мирова та одна поразка). Різниця голів склала 14:3.
Автор: Софія Кулай