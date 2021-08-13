Матч Динамо – Десна перенесений на інший стадіон: де відбудеться поєдинок УПЛ
13 серпня 2021 , 15:16Читать новость на русском
Джерело:ФК Динамо
Головна арена країни НСК "Олімпійський" не прийме матч 5-го туру УПЛ. Динамо та Десна знайшли інший стадіон для проведення поєдинку.
Динамо зіграє на старому стадіоні
НСК "Олімпійський" не зможе прийняти цілий ряд поєдинків українських клубів. Головну арену країни готують до святкового концерту.
Дізнайтесь більше Шахтар офіційно прийме Монако у Харкові
Святкова подія приурочена до святкування 30-ї річниці незалежності України. Тому матч 5-го туру Динамо – Десна перенесений на стару домівку київського клубу – стадіон імені Валерія Лобановського.
Відзначимо, що через концерт Шахтар вимушено переніс свою єврокубкову зустріч у Харків. "Гірники" приймуть Монако на стадіоні ОСК "Металіст".Поєдинок відбудеться у неділю, 22 серпня. Стартовий свисток судді пролунає о 21:30.
- Обидва клуби розпочали новий сезон із трьох перемог у трьох матчах – по 9 пунктів. Відповідно Динамо та Десна займають дві перші позиції у сезоні-2020.
- У минулих поєдинках кияни переграли Верес, Зорю та Минай. А от чернігівський клуб здолав Чорноморець, Маріуполь та Інгулець.