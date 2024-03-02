Подарунок від голкіпера: Динамо мінімально перемогло Чорноморець та потіснило Полісся – відео
У суботу, 2 березня, відбувся матч 19-го туру УПЛ між командами Динамо та Чорноморець. Чергову перемогу команді Олександра Шовковського приніс точний удар Володимира Шепелєва.
Динамо – Чорноморець 1:0
Гол: Шепелєв, 37
Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський у звітному поєдинку не міг розраховувати на Віталія Буяльського, який отримав травму. Лідера киян у старті замінив Володимир Шепелєв, пише 24 Канал.
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Шоста поспіль перемога Динамо
Господарі поля активно розпочали зустріч. Вже на 1-й хвилині міг відкривати рахунок Микола Шапаренко. Проте його удар з 14-ти метрів пролетів повз площину воріт.
Гарну нагоду поповнити бомбардирський рахунок мав Ванат, але на добиванні форвард не зумів обіграти Варакуту.
На 37-й хвилині поєдинку "біло-сині" зуміли "розмочити" рахунок. Варакута не зафіксував м'яч після навісу Волошина, який підібрав Шепелєв та влучно пробив.
У другій половині матчу "моряки" намагалися відновити статус-кво. Проте поєдинок так і завершився з рахунком 1:0 на користь Динамо.
- Динамівці здобули шосту поспіль перемогу в чемпіонаті. У турнірній таблиці "біло-сині" обійшли Полісся, піднявшись з п'ятої на третю сходинку.
- Чорноморець зберіг за собою 9-те місце. Команда Григорчука заробила 23 очка у 18 поєдинках.
Відеоогляд матчу Динамо – Чорноморець