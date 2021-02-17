Динамо – Брюгге: де дивитися матч Ліги Європи

У четвер, 18 лютого, Динамо у Києві зіграє з Брюгге у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Вболівальники можуть цей матч переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Матч шостого туру Ліги Європи Динамо – Брюгге у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". Трансляція матчу розпочнеться о 16:55. Сама гра стартує о 17:00.

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Де дивитися Динамо – Брюгге

Цей матч мав розпочатися о 19:55. Але початок зустрічі змінили. Причиною для змінення початку матчу став прогноз погоди на день гри. У Києві на 20:00 прогнозують -16 градусів за Цельсієм.

Дивитися онлайн матч Динамо – Брюгге легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячна підписка на канали "Футбол 1", "Футбол 2" і "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Перед початком матчу о 16:00 на каналі вийде програма "Шлях до Гданська". Вона ж транслюватиметься і після гри. Експерти та гості студії до матчу даватимуть свої прогнози, а після – розбиратимуть сам єврокубковий матч Динамо.