Динамо – Бенфіка: Яремчук несподівано визнаний найгіршим у матчі

Найнижчу оцінку з гравців стартового складу Бенфіки за нічийний матч з Динамо на "Олімпійському" отримав Роман Яремчук. Матч відбувся 14 вересня.

Після гри аналітики WhoScored поставили українцеві найнижчу оцінку серед гравців стартового складу Бенфіки – 6,1 з 10 можливих.

Як це було Арбітр скасував переможний гол і Динамо зіграло внічию з Бенфікою: відео

Роман Яремчук не зміг забити Динамо в матчі першого туру Ліги чемпіонів. Денис Бойко парирував його удар в упор. Незважаючи на невикористані Яремчуком шанси, тренер Бенфіки Жорже Жезуш не став його критикувати:

Цей матч був для Романа непростим з очевидних причин. Він хотів показати свій рівень, але, з іншого боку, тут його добре знають, знають, на що він здатний, як він діє на поле. Так що довелося йому непросто. Але це хороший футболіст, надійний – ми в нього віримо, покладаємо на нього чимало надій. Поки ми його грою цілком задоволені,

– сказав коуч Бенфіки.



Оцінки гравців Бенфіки

Динамо – Бенфіка: головне

Гра минула за переваги гостей із Лісабона, проте кияни вистояли та зуміли зберегти нічию. Навіть попри те, що Шапаренко забив гол наприкінці гри, проте ВАР у тому епізоді визначив офсайд.

У підсумку, команди поділили по одному очку в Києві. Наступний матч у Лізі чемпіонів команда Мірчу Луческу зіграє проти Баварії 29 вересня, а Бенфіка в цей день прийматиме Барселону.