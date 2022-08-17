Шанс для Яремчука: лідер Бенфіки ризикує не зіграти проти Динамо у Лізі чемпіонів

Гонсалу Рамуш отримав пошкодження напередодні битви у плей-офф кваліфікації ЛЧ. Тому проти рідної команди в основі може вийти Роман Яремчук

Вже сьогодні Динамо проведе перший матч у раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Суперником команди Мірчі Луческу стане португальська Бенфіка.

До теми Динамо – Бенфіка: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

"Орли" є явним фаворитом зустрічі, однак напередодні битви з Динамо у них з'явились кадрові проблеми. Під питанням участь головного бомбардира клуба Гонсалу Рамуша.

Форвард пропустив передматчеве тренування і тепер ризикує не зіграти проти віцечемпіона України. Його місце у старті може зайняти гравець збірної України Роман Яремчук.

Як справи у Яремчука

Нападник є вихованцем Динамо, однак краще за все проявив себе у Генті, звідки рік тому перейшов у Бенфіку. Втім, стабільного місця в основі у Романа нема.

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Торік українець програвав конкуренцію Дарвіну Нуньєсу, а після відходу уругвайця до Ліверпуля першим вибором для тренера став Гонсалу Рамуш. Всього у 46 матчах за Бенфіку Яремчук забив 9 голів та віддав чотири асисти.

До речі, один з голів Роман забив торік у Лізі чемпіонів у ворота Динамо. Це допомогло його команді вийти з групи і дійти до чвертьфіналу турніру.

Поєдинок Динамо – Бенфіка пройде сьогодні у Лодзі і стане номінально домашнім для киян. Початок гри – о 22:00 за київським часом.