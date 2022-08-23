Чи є у Динамо характер: як кияни грали в ЛЧ після поразки в першому матчі

Команда Мірчі Луческу опинилась за крок від вильоту з Ліги чемпіонів після сухого програшу Бенфіці. Загалом киянам складно даються матчі на виліт після поразок у першій грі.

У вівторок Динамо та Бенфіка визначать між собою володаря путівки у груповий раунд Ліги чемпіонів. Першу гру виграла португальська команда з рахунком 2:0.

Слідкуйте з нами Бенфіка – Динамо: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Кияни немало разів виступали у кваліфікації головного турніру Європи і не раз програвали перший матч. 24 канал пропонує згадати, як Динамо грало з суперниками по відбору ЛЧ після поразки у першому матчі.

Сезон 1996/1997

07.08.1996. Рапід Відень – Динамо 2:0

21.08.1996. Динамо – Рапід Відень 2:4

Сезон 1998/1999

12.08.1996. Динамо – Спарта 0:1

26.08.1996. Спарта – Динамо 0:1 (по пен. – 1:3)

Саме у сезоні 1998/1999 після важкого проходу Спарти кияни дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів, де програли Баварії. У групі Динамо обійшло Ланс, Арсенал та Панатінаїкос, а у чвертьфіналі – мадридський Реал.

Сезон 2004/2005

10.08.2004. Динамо – Трабзонспор 1:2

25.08.2004. Трабзонспор – Динамо 0:2

Сезон 2011/2012

26.07.2011. Динамо – рубін 0:2

03.08.2011. рубін – Динамо 2:1

Сезон 2018/2019

22.08.2018. Аякс – Динамо 3:1

28.08.2018. Динамо – Аякс 0:0

Сезон 2019/2020

06.08.2019. Брюгге – Динамо 1:0

13.08.2019. Динамо – Брюгге 3:3

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Отже, після шести програшів у першому матчі Динамо двічі вдавалось перехилити шальки терезів на свій бік. При цьому в обох випадках кияни програвали з різницею всього в один м'яч і вдома. А ось програші у два м'ячі кияни не відігрували ніколи в історії. Поки що.

Поєдинок Бенфіка – Динамо відбудеться 23 серпня на стадіоні "Да Луж" у Лісабоні. Початок – о 22:00 за київським часом.