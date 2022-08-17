Динамо провалюється на старті матчу з Бенфікою – відео голу
Київська команда пропускає від португальців вже на 15 хвилині. Поки поєдинок у Лодзі складається для команди Мірчі Луческу вкрай невдало.
У ці хвилини проходить поєдинок плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів за участю віцечемпіона України. Київське Динамо протистоїть у номінально домашньому матчі лісабонській Бенфіці.
Слідкуйте з нами Онлайн-трансляція матчу Динамо – Бенфіка в кваліфікації Ліги чемпіонів
Після першого тайму попереду гості, повідомляє 24 канал. "Орли" контролювали гру і майже не дозволяли киянам відзначитись. А на 15 хвилині португальці використали один з не багатьох своїх шансів.
Відео голу Жилберту:
Після пасу від Жоау Маріу захисники Динамо не встигли накрити Жилберту. Бразилець ударом у ближній кут з-за меж карного майданчика прошив Георгія Бущана.
До теми Як Динамо грало проти португальців у Лізі чемпіонів: невтішна статистика
На перерву команди пішли за рахунку 0:2. Наприкінці першого тайму подвоїв перевагу гостей Гонсалу Рамуш, який влучно пробив після пасу від Давіда Нереса.
Нагадаємо, що другий поєдинок пройде у Лісабоні 23 серпня. Переможець дуелі стане учасником групової стадії Ліги чемпіонів, тоді як невдаха опуститься до групового раунду Ліги Європи.Цікавий факт! Україну в основній стадії Ліги чемпіонів точно представить Шахтар. Команда Ігора Йовичевича потрапить у третій кошик при жеребкуванні.