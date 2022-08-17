Динамо провалюється на старті матчу з Бенфікою – відео голу

Київська команда пропускає від португальців вже на 15 хвилині. Поки поєдинок у Лодзі складається для команди Мірчі Луческу вкрай невдало.

У ці хвилини проходить поєдинок плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів за участю віцечемпіона України. Київське Динамо протистоїть у номінально домашньому матчі лісабонській Бенфіці.

Слідкуйте з нами Онлайн-трансляція матчу Динамо – Бенфіка в кваліфікації Ліги чемпіонів

Після першого тайму попереду гості, повідомляє 24 канал. "Орли" контролювали гру і майже не дозволяли киянам відзначитись. А на 15 хвилині португальці використали один з не багатьох своїх шансів.

Відео голу Жилберту:

Після пасу від Жоау Маріу захисники Динамо не встигли накрити Жилберту. Бразилець ударом у ближній кут з-за меж карного майданчика прошив Георгія Бущана.

До теми Як Динамо грало проти португальців у Лізі чемпіонів: невтішна статистика

На перерву команди пішли за рахунку 0:2. Наприкінці першого тайму подвоїв перевагу гостей Гонсалу Рамуш, який влучно пробив після пасу від Давіда Нереса.

Нагадаємо, що другий поєдинок пройде у Лісабоні 23 серпня. Переможець дуелі стане учасником групової стадії Ліги чемпіонів, тоді як невдаха опуститься до групового раунду Ліги Європи.

Україну в основній стадії Ліги чемпіонів точно представить Шахтар. Команда Ігора Йовичевича потрапить у третій кошик при жеребкуванні.