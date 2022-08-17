Динамо – Бенфіка: стартові склади команд на гру кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське Динамо та Бенфіка зіграють у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Перед грою тренери обох команди визначилися, хто зіграє в цьому матчі з перших хвилин.

Матч Динамо – Бенфіка в середу, 17 серпня, розпочнеться о 22:00 за київським часом. Гра відбудеться в польському місті Лодзь.

Важливо Динамо – Бенфіка: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

За годину до початку матчу стали відомі стартові склади команд на цю гру.

Варто відзначити, що в Динамо не зможуть зіграти одразу двоє гравців. Через дискваліфікацію матч пропускають капітан команди Сергій Сидорчук та Денис Гармаш.

Стартовий склад Динамо: Бущан, Дубінчак, Попов, Забарний, Кендзьора, Шепелєв, Шапаренко, Андрієвський, Буяльський, Циганков, Бєсєдін

Бущан, Дубінчак, Попов, Забарний, Кендзьора, Шепелєв, Шапаренко, Андрієвський, Буяльський, Циганков, Бєсєдін Стартовий склад Бенфіки: Влаходімос, Грімальдо, Морато, Отаменді, Жилберту, Флорентіно, Жоау Маріо, Фернандег, Нерес, Рафа Сілва, Гонсалу Рамуш

В Динамо відзначимо доволі прогнозований склад, коли дискваліфікованого Сидорчука замінив Андрієвський, а на лівому фланзі атаки знову гратиме Шепелєв.

Щодо Бенфіки, то там теж без особливих сюрпризів. І навіть повернення на поле Давіда Нереса, який там і не зіграв жодного матчу за донецький Шахтар. А українець Роман Яремчук знову розпочинатиме гру в запасі.