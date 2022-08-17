Динамо – Бенфіка: стартові склади команд на гру кваліфікації Ліги чемпіонів
Київське Динамо та Бенфіка зіграють у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Перед грою тренери обох команди визначилися, хто зіграє в цьому матчі з перших хвилин.
Матч Динамо – Бенфіка в середу, 17 серпня, розпочнеться о 22:00 за київським часом. Гра відбудеться в польському місті Лодзь.
Важливо Динамо – Бенфіка: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
За годину до початку матчу стали відомі стартові склади команд на цю гру.
Варто відзначити, що в Динамо не зможуть зіграти одразу двоє гравців. Через дискваліфікацію матч пропускають капітан команди Сергій Сидорчук та Денис Гармаш.
- Стартовий склад Динамо: Бущан, Дубінчак, Попов, Забарний, Кендзьора, Шепелєв, Шапаренко, Андрієвський, Буяльський, Циганков, Бєсєдін
- Стартовий склад Бенфіки: Влаходімос, Грімальдо, Морато, Отаменді, Жилберту, Флорентіно, Жоау Маріо, Фернандег, Нерес, Рафа Сілва, Гонсалу Рамуш
В Динамо відзначимо доволі прогнозований склад, коли дискваліфікованого Сидорчука замінив Андрієвський, а на лівому фланзі атаки знову гратиме Шепелєв.
Щодо Бенфіки, то там теж без особливих сюрпризів. І навіть повернення на поле Давіда Нереса, який там і не зіграв жодного матчу за донецький Шахтар. А українець Роман Яремчук знову розпочинатиме гру в запасі.