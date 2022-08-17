Як Динамо грало проти португальців у Лізі чемпіонів: невтішна статистика

Кияни зіграли 24 матчі проти команд із Португалії, з яких програли аж 11. Найгірші показники як раз із Бенфікою, проти якої Динамо здобуло всього одну перемогу.

Сьогодні ввечері пройде перший поєдинок раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів для віцечемпіона України. В ньому київське Динамо на номінально домашньому полі зіграє проти Бенфіки.

До теми Динамо – Бенфіка: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Історія протистояння киян із португальцями доволі багата та давня. Раніше ми згадували про невдалу статистику в іграх проти Бенфіки. Однак з іншими командами з цієї країни у Динамо трохи краща історія зустрічей, пише 24 канал.

Окрім "орлів", суперниками киян з Португалії були Порту, Спортинг, Брага, Ріу Аве та Марітіму. Проти цих команд Динамо провело 18 поєдинків, здобувши 6 перемог при п'яти нічиїх та семи поразках.

КЄЧ 1986/1987, півфінал. Порту – Динамо 2:1

КЄЧ 1986/1987, півфінал. Динамо – Порту 1:2

КЄЧ 1991/1992, груповий раунд. Динамо – Бенфіка 1:0

КЄЧ 1991/1992, груповий раунд. Бенфіка – Динамо 5:0

ЛЧ 2001/2002, груповий раунд. Боавішта – Динамо 3:1

ЛЧ 2001/2002, груповий раунд. Динамо – Боавішта 1:0

ЛЧ 2007/2008, груповий раунд. Динамо – Спортинг 1:2

ЛЧ 2007/2008, груповий раунд. Спортинг – Динамо 3:0

ЛЧ 2008/2009, груповий раунд. Порту – Динамо 0:1

ЛЧ 2008/2009, груповий раунд. Динамо – Порту 1:2

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ЛЄ 2010/2011, чвертьфінал. Динамо – Брага 1:1

ЛЄ 2010/2011, чвертьфінал. Брага – Динамо 0:0

ЛЧ 2012/2013, груповий раунд. Порту – Динамо 3:2

ЛЧ 2012/2013, груповий раунд. Динамо – Порту 0:0

ЛЄ 2014/2015, груповий раунд. Ріу Аве – Динамо 0:3

ЛЄ 2014/2015, груповий раунд. Динамо – Ріу Аве 2:0

ЛЧ 2015/2016, груповий раунд. Динамо – Порту 2:2

ЛЧ 2015/2016, груповий раунд. Порту – Динамо 0:2

ЛЧ 2016/2017, груповий раунд. Динамо – Бенфіка 0:2

ЛЧ 2016/2017, груповий раунд. Бенфіка – Динамо 1:0

ЛЄ 2017/2018, раунд плей-офф. Марітіму – Динамо 0:0

ЛЄ 2017/2018, раунд плей-офф. Динамо – Марітіму 3:1

ЛЧ 2021/2022, груповий раунд. Динамо – Бенфіка 0:0

ЛЧ 2021/2022, груповий раунд. Бенфіка – Динамо 2:0

При цьому кияни в особистих зустрічах переважають лише Ріу Аве та Марітіму. Що стосується паритету у дуелі з Брагою, то він зіграв не на руку Динамо. Тоді через правило гостьового голу "біло-сині" змушені були залишити Лігу Європи на стадії чвертьфіналу.

Поєдинок Динамо – Бенфіка пройде сьогодні у Лодзі і стане номінально домашнім для киян. Початок гри – о 22:00 за київським часом.