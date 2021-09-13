Динамо – Бенфіка: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 14 вересня, київське Динамо стартує у Лізі чемпіонів матчем проти Бенфіки. В Україні цю зустріч можна переглянути онлайн і по телебаченню.

Динамо – Бенфіка: де дивитися

В цьому сезоні в Україні змінився правовласник для трансляції матчів єврокубків. Наступні три сезони матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій транслюватиме Megogo.

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Саме там можна буде переглянути зустріч Динамо – Бенфіка. Початок матчу – о 22:00.

Через це платформа навіть змінила систему передплат (колись їх було лише дві). Тепер же трансляція футбольних матчів доступна для підписників за передплатою "Максимальна", яка обійдеться у 299 гривень на місяць.

Також матчі Ліги чемпіонів транслюватиме і кабельний провайдер "Воля". Однак для цього доведеться підключати додатковий пакет "Pro Sport", який обійдеться в 199 гривень на 30 днів.

Варто відзначити, що матчі першого, другого чи третього раунду кваліфікації ще не вважаються основними в Лізі чемпіонів. Відтак їх може транслювати той, хто більше заплатить команді-господарю матчу. Саме тому гру Шахтаря проти Генка у третьому раунді кваліфікації в Україні і транслював канал "Футбол", а не Megogo. А от плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів вже входить в пакет матчів, права на які продають УЄФА на три сезони вперед. І на цих матчах вже включають гімн Ліги чемпіонів.