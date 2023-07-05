Легіонер, який феєрив на Євро-2023, не повернеться у Динамо: де опинився футболіст

У сезоні-2023/2024 у футболці київського Динамо знову не гратиме Георгій Цитаішвілі. Правий вінгер продовжить кар'єру у рідній країні.

4 липня Динамо Батумі оголосило про перехід 22-річного Георгія Цитаішвілі. Мова йде про річну оренду (до кінця червня 2024 року). Для Гіо це чергова оренда після виступів у Польщі.

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Повернувся додому

Новий клуб Гіо лідирує у Лізі Еровнулі, випереджаючи на 4 бали найближчого суперника Сабуртало. 4 липня Динамо Батумі програло у серії пенальті Динамо Тбілісі у фіналі Суперкубка Грузії – 1:1 (основний час) та 4:3 (по пенальті).



Георгій Цитаішвілі – гравець Динамо Батумі / Фото грузинського клубу

Гарний виступ на молодіжному Євро-2023

У сезоні-2022/2023 правий вінгер із Грузії відіграв 29 матчів, у яких відзначився голом та 2 асистами. Після чого разом зі збірною Грузії U-21 вирушив на молодіжне Євро-2023. Його національна команда змогла дійти до чвертьфіналу, де прикро у серії пенальті поступилась Ізраїлю у боротьбі за вихід в 1/2 фіналу змагань.

Цитаішвілі взяв участь в усіх чотирьох поєдинках за грузинську "молодіжку", у яких забив гол у ворота Бельгії на груповому раунді та віддав дві результативні передачі у стартовому матчі проти Португалії. У цьому поєдинку грузини створили справжню сенсацію, обігравши португальців 2:0.

Загалом у футболці "молодіжки" Грузії Гіо провів за весь час 5 зустрічей, а за головну команду країни – 14 (1 гол). Нагадаємо, що свого часу футболіст виступав за українську молодіжну збірну та інші національні команди різних вікових категорій. Але згодом вибір Гіо припав на користь Грузії, тому тепер він виступає за цю країну.

. Контракт Цитаішвілі із Динамо розрахований до кінця червня 2025 року. Тому незабаром Георгій може стати повноцінним футболістом іншої команди. Його трансферну вартість оцінюють у 600 тисяч євро.