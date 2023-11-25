Чемпіон світу із Динамо тріумфував у Грузії, поки кияни показують кризову гру в УПЛ: відео

У п'ятницю, 24 листопада, ще два представники, які були дотичні до українського футболу, стали чемпіонами за кордоном. Мова йде про півзахисника київського Динамо Георгія Цитаішвілі та головного тренера Динамо Батумі Андрія Демченка.

Батумівське Динамо дуже легко переграло вдома Телаві 3:0 у рамках 34-го туру грузинської Ліги Еровнулі. Георгій Цитаішвілі відіграв повний матч, але не зумів стати автором одного із трьох голів господарів, пише 24 Канал.

Варто побачити Менталітет переможця: легенда Динамо вдруге поспіль привів клуб до чемпіонства

Ще один тріумф представника українського клубу за кордоном

Завдяки цій перемозі команда українського тренера Андрія Демченка гарантувала собі дострокове чемпіонство у Грузії. За два тури до закінчення поточного сезону Динамо Батумі набрало вже 73 бали та є недоступним для конкурентів. Наприклад, тбіліське Динамо, яке йде другим у турнірній таблиці, має у своєму активі 65 очок. А це різниця у 8 пунктів за два тури до кінця.

Як гравці Динамо Батумі святкували чемпіонство: дивіться відео

Попереду у Динамо Батумі ще якраз зустріч із Динамо Тбілісі (28 листопада) та Торпедо Кутаїсі (2 грудня). Також підопічні Демченка зіграють у фіналі Кубка Грузії проти Сабуртало (6 грудня).