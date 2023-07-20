Голи на всі смаки: Динамо знищило австрійський клуб у "секретному" спарингу

Київське Динамо завершує підготовку до нового сезону. У черговому спарингу "біло-сині" розгромили Аустрію Клагенфурт з рахунком 9:0.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу провів матч проти Аустрії Клагенфурт за зачиненими дверима. Румунський фахівець вирішив поекспериментувати зі складом та тактичними схемами.

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Ніякий опонент

Достеменно не відомо, кого залучила в матчі команда австрійської Бундесліги, але поєдинок перетворився на одностороннє побиття. У складі "біло-синіх" дуплетами відзначилися Владислав Ванат, Богдан Лєднєв та Самба Діалло. По одному результативному удару записали на свій рахунок Антон Царенко, Олександр Караваєв та Олександр Андрієвський.

У підсумку команда Луческу здобула розгромну перемогу з рахунком 9:0. Відзначимо, що в попередньому поєдинку Динамо мінімально обіграло саудівський Аль-Хіляль (1:0).

Нагадаємо, що під час навчально тренувального збору Динамо зіграло 7 матчів, у 6 з яких здобуло перемогу, а один звело до нічиєї. Підопічні Луческу забили 38 м'ячів і пропустили 5. Найкращим бомбардиром став Назарій Волошин, який відзначився 5 результативними ударами.

Всі матчі Динамо в Австрії

Динамо (Київ) – Динамо (Бухарест) 4:1

Динамо (Київ) – Вольфсбергер (Австрія) 8:0

Динамо (Київ) – Триглав (Словенія) 9:0

Динамо (Київ) – Янг Бойз (Швейцарія) 3:3

Динамо (Київ) – Аріс (Кіпр) 4:0

Динамо (Київ) – Аль-Хіляль (Саудівська Аравія) 1:0

Динамо (Київ) – Аустрія Клагенфурт (Австрія) 9:0

Відеоогляд матчу Динамо – Аустрія Клагенфурт

Нагадаємо, що свій перший матч в чемпіонаті УПЛ динамівці зіграють 30 липня з Минаєм. Гра розпочнеться о 17:00.