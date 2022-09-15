АЕК виходить вперед у грі з Динамо: відео красивого голу зі штрафного
15 вересня 2022 , 22:24Читать новость на русском
Адам Дюрчо виводить кіпрську команду вперед у матчі 2 туру групової стадії Ліги Європи. Форварду вдався класний удар зі стандарту.
Динамо наразі грає другий поєдинок у Лізі Європі 2022-2023. Команда Мірчі Луческу прикро поступилась Фенербахче у першому турі, а тепер "приймала" у Кракові АЕК, пише 24 канал.
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Гра почалась для киян вкрай невдало. Вже на 8 хвилині кіпріоти відкрили рахунок завдяки голу від Адама Дюрчо.
Угорцю вдався красивий удар зі штрафного. М'яч перелетів стінку та влетів у "дев'ятку" воріт Дениса Бойка.
Відео голу Дюрчо: