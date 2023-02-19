Скандал на зборах Динамо: турецький клуб змусив киян вимкнути трансляцію товариського матчу

Кияни провели безгольовий поєдинок проти Адана Демірспор. Втім представники турецького клубу відзначились дуже неоднозначним вчинком.

Київське Динамо продовжує підготовку до другої частини сезону УПЛ. Підопічні Мірчі Луческу проводять тренувальні збори у Туреччині.

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"Біло-сині" відіграли вже 11 спарингів, вигравши шість з них. В останньому з них кияни протистояли Адана Демірспор, який наразі йде п'ятим у місцевому чемпіонаті.

Гра завершилась нульовою нічиєю, але найбільше запам'яталась скандалом у перерві. Перший тайм поєдинку транслювався у прямому ефірі на ютуб-каналі Динамо.

Схоже, що це чомусь дуже не сподобалось туркам. Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", у перерві Адана Демірспор поставив ультиматум киянам, що не вийдуть на другий тайм, якщо трансляція гри продовжиться.

Пояснення від Динамо:

Заради збереження розкладу підготовки Динамо пішло на вимоги турецької сторони і вимкнуло трансляцію. Відзначимо, що у киян залишились ще три матчі на зборах у Туреччині проти латвійських команд:

20 лютого, 17:00 . Динамо – Рига

. Динамо – Рига 23 лютого, 13:00 . Динамо – Валмієра

. Динамо – Валмієра 23 лютого, 13:00. Динамо – Ауда

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До ігор чемпіонату "біло-сині" повернуться 4 березня, коли приймуть Інгулець на своєму полі. Після першого кола УПЛ Динамо йде на третьому місці, відстаючи від лідера Дніпра-1 на п'ять очок. Правда, у команди Кучера ще є гра в запасі.