Динамівське серце: Гармаш пішов на зменшення зарплати заради повернення у команду
Джерело:ютуб-канал BurBuzz
Денис Гармаш заради повернення у Динамо пішов на зменшення зарплати. Але для футболіста гроші не головне, він хоче допомогти команді поки це буде дозволяти здоров'я.
Гармаш: Допомагатиму команді стільки, скільки зможу
31-річний півзахисник у серпні 2020 року повернувся до київського Динамо пішла орендного вояжу у Туреччину. Денис Гармаш знову грає в УПЛ.
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Футболіст розповів, що має гарні стосунки з президентом "біло-синіх", тому повернутись у команду не було проблемою. Таке повернення понесло за собою зменшення зарплати гравця. Це не заперечив сам динамівець.
Гармаш хоче допомагати київському клубу поки йому буде дозволяти здоров'я.
В принципі, так. Але в мене гарні стосунки із президентом, із клубом. Тому проблем із цим не було. Звісно, вдарило. Але це вже мої запитання. Головне, що в мене все нормально, тому допомагатиму команді стільки, скільки зможу, і скільки дозволить здоров'я,
– відповів півзахисник
Відзначимо, що після повернення до київського клубу Гармаш завдяки результативності в останніх матчах знову отримав виклик у збірну України. До цього востаннє на поле у футболці національної команди країни ще чотири роки тому – 14 жовтня 2017 року проти Хорватії. Тоді "синьо-жовті" вдома програли з рахунком 0:2.
Кар'єра Гармаша у Динамо
- Гармаш вперше потрапив у структуру Динамо у 2007 році. З того моменту не покидав киян.
- Протягом двох років грав за різні команди Динамо, а вже у 2009 році перейшов в основну.
- У січні 2020 року півзахисник попрямував в оренду у турецький Різеспор, де пробув до серпня того ж року.
- Після повернення до динамівців у сезоні-2021/2022 вже провів 19 поєдинків в усіх турнірах, у яких забив 6 голів та віддав 2 асисти.