Зірковий боксер, який перед боєм з Джошуа провалив допінг-тест, офіційно виправданий

Ділліан Уайт отримав дозвіл на відновлення своєї боксерської кар'єри. Провалений торік тест на допінг, через який довелося скасувати бій з Ентоні Джошуа, виявився позитивним через "забруднення".

Причиною позитивного результату тесту, отриманого Уайтом, була "забруднена добавка". Тепер 35-річний боксер, який постійно стверджував свою невинуватість, має намір повернутися на ринг і відновити свою кар'єру.

Дивіться також Чемпіон світу-2018 Поль Погба відсторонений від футболу через допінг: деталі гучного скандалу

Що відомо про допінг справу боксера

Офіційне повідомлення провідного судового експерта у розслідуванні позитивного тесту Уайта містить наступне:

"Моя експертна думка полягає в тому, що містер Уайт став жертвою забрудненої добавки, у складі якої не було зазначено (забруднювальну речовину – ред. 24 Канал), і він не вживав її навмисно".

Що каже сам боксер

Уайт наполягав на своїй невинуватості впродовж усього терміну свого відсторонення і тепер прагне повернутися на ринг.

Сам боксер після офіційного рішення заявив, що він неймовірно радий тому, що йому дозволили відновити кар'єру після інциденту з позитивною допінг-пробою.

"Перш за все, я відчуваю велике полегшення, але, звичайно, я також і злюся, тому що це мені так дорого коштувало. Найголовніше, це коштувало мені шансу перемогти Ей Джея. Решта після цього вдруге, але ви знаєте, що це суміш емоцій", – сказав він.

Зазначимо, що востаннє Уайт виходив на ринг, коли переміг Джермейна Франкліна рішенням більшості суддів у листопаді 2022 року.

Бій-реванш між Ентоні Джошуа та Ділліаном Уайтом мав відбутися 12 серпня.