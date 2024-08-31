Олег Дорощук виграв "бронзу" Діамантової ліги, якої не вистачило для фіналу

Україна успішно виступає на одному з етапів Діамантової ліги у Римі. Український легкоатлет вдруге виступив на змаганнях та зміг піднятись на п'єдестал.

Олег Дорощук здобув "бронзу" у стрибках в висоту на етапі Діамантової ліги у Римі. Стрибун розділив медаль з Джанмарко Тамбері.

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Виступи Дорощука на Діамантовій лізі

Вперше Олег дебютував на цьому турнірі у польській Селезії. Українець також виборов нагороду та зайняв почесне місце на п'єдесталі. Тоді легкоатлет поступився Тамбері та ямайцю Бекфорду.

Олег Дорощук розпочав змагання у Римі з висоти 2,20 метрів, а також з першої спроби підкорив 2,24 метри. Планку на 2.27 метри українець зміг здолати, лише з другої спроби.

Згодом легкоатлет витратив три спроби, але планку на висоті два метри тридцять сантиметрів перепригнути не зміг. Бекфорд і Сахньок змогли здолати цю перешкоду, але перевага була за корейцем за кількістю спроб.

Ву Сахньок вирішив не стрибати на 2.33 метри, в той час як Бекфорд з трьох спроб не зміг здолати її та програв боротьбу за золоту медаль Діамантової ліги.

Незважаючи на те, що Дорощук зайняв трєте місце, українець не вийшов до фіналу турніру у Брюсселі. За виступи у Селезії та Римі стрибун отримав 12 очок, який не вистачило, щоб пройти далі.