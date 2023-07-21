Магучіх та Геращенко фінішували у топ-3 на етапі Діамантової ліги в Монако

Двоє українок змогли піднятись на подіум. Ярослава намагалась підкорити два метри, щоб отримати олімпійську ліцензію, але їй не вдалось.

В Монако відбувся дев'ятий етап Діамантової ліги з легкої атлетики. Участь у жіночому змаганні зі стрибків у висоту взяли три українки, пише 24 канал.

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Серед них була і Ярослава Магучіх, яка не встигла на етап у Вроцлаві через затримку рейса. Також на змагання вийшли Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Перша взяла висоту 1,93 метра, але на три сантиметри більше не посилила та завершила на шостій сходинці. А ось дві інші українки змогли піднятись на подіум.

Геращенко взяла 1,96 метра з першої спроби, тоді як Магучіх – з другої. Ярослава ще намагалась підкорити 2,01 метра, щоб отримати олімпійську ліцензію.

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Втім жодна з трьох спроб не була успішною. Це залишило Магучіх третьою, а Геращенко – другою. Перемога ж дісталась австралійці Ніколі Оліслагерс, яка змогла стрибнути на 1,99 метра.

Результати дев'ятого етапу Діамантової ліги зі стрибків у висоту: